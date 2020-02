Line-up Garnizoen-festival in Beringen compleet

Brenda Paulissen uit Zutendaal is naar eigen zeggen helemaal klaar om een bekende Vlaming te worden en wil graag tijd maken voor handtekeningen en een babbeltje op straat. Brenda is namelijk één van de deelnemers van Down The Road, het populaire tv-programma op Eén waarbij mensen met een beperking samen op vakantie gaan. De eerste aflevering komt pas vanavond op de buis, maar 120 sympathisanten mochten samen met Brenda de eerste aflevering al exclusief op voorhand bekijken in de Soccer Arena in Genk.