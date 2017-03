LIVE: Eén jaar na de aanslagen in Brussel

Wat gebeurt er binnen enkele jaren met de Achelse Kluis als de laatste broeders geleefd hebben? Na het overlijden van broeder Luc gisteren blijven er nog twee broeders over. Hij is de derde broeder van de Achelse Kluis die in het afgelopen jaar overleed. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nabestemming van de Achelse abdij. Vanuit Noord-Brabant in Nederland is er al interesse en dat is geen toeval, want de Kluis is bijzonder populair bij onze Noorderburen.