- Moet Veerle Heeren ontslag nemen of wordt er vanavond een punt gezet achter het vaccinatieschandaal dat haar al vier maanden achtervolgt? Het wordt alles of niets voor de burgemeester tijdens een extra zitting van de gemeenteraad die live te volgen is op TV Limburg vanaf 8 uur. - Door het vaccinatieschandaal rond Veerle Heeren moeten sommige inwoners van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom mogelijk langer wachten op een vaccin. Door alle commotie zijn een aantal uitnodigingen te laat verstuurd - En op de eerste dag van de heropening van de terrassen zijn in Hasselt 35 mensen met een alcoholintoxicatie op de dienst spoedgevallen beland. De vele dronkaards zorgden voor extra overlast in een ziekenhuis dat al zwaar belast is met de zorg voor coronapatiënten