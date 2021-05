- De klopjacht op Jürgen Conings beperkt zich niet tot het Nationaal Park Hoge Kempen maar strekt zich uit over heel Limburg. Er wordt gezocht op meerdere plaatsen in onze provincie. Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters in ons middagnieuws.- De overheid beschouwt Jürgen Conings als gevaarlijk omdat hij eerder deze week een mogelijk doelwit heeft bezocht. We vragen meer uitleg aan Luc Moons die de zoektocht naar de militair van dichtbij volgt.- De Limburgse moslimgemeenschap kijkt met argusogen naar de ontknoping van de klopjacht. Nadat moslimkinderen eerder al wegbleven van school, worden nu ook moskeeën bewaakt door getrainde agenten.- Door de klopjacht op Jürgen Conings zijn de ogen van heel het land gericht op het mooiste stuk natuur in Limburg en het enige nationale park van België. We maken een portret van de enige plek in Vlaanderen waar je nog écht verloren kan lopen.- Racing Genk was de beste ploeg in de play offs en wil dat zondag nog één keer tonen tegen de nieuwe landskampioen Club Brugge.