De voorvluchtige militair Jürgen Conings woonde jarenlang in een chalet in Sparrendal in Dilsen-Stokkem. Vijf jaar geleden, vlak na zijn scheiding kocht hij daar een huisje. Dat is in het Dilserbos waar al meermaals in de buurt naar hem werd gezocht. Enkele kilometers verderop werd ook zijn auto teruggevonden. De bewoners van het vakantiepark - die er vaak permanent wonen - zijn vandaag weinig spraakzaam. Ze willen niet met hem geassocieerd worden, maar spreken ook geen kwaad over hem.