- Het onderzoek van het federaal parket bevestigt dat Jürgen Conings zichzelf van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Het lichaam lag één tot vier weken langs een mountainbike pad waar al die tijd veel fietsers en wandelaars voorbij zijn gekomen.- De vriendin van Jürgen Conings reageert bedroefd maar ook opgelucht. De advocaat van de vriendin zegt dat er geen reden is om te geloven in complottheorieën over zijn dood.- Met de vondst van het lichaam van Jürgen Conings komt een einde aan een klopjacht die Limburg vijf weken in de ban hield maar die ook wereldnieuws was. Na het opheffen van de terreurdreiging komt er een einde aan de politiebewaking van moskeeën, asielcentra en andere mogelijke doelwitten in Limburg. - Racing Genk is hofleverancier van de Rode Duivels. In de wedstrijd tegen Finland komt Leandro Trossard aan de aftrap. - En in Hasselt wordt de grootste deelgemeente Kuringen in twee gesplitst door werken aan een kanaalbrug die duren tot maart volgend jaar.