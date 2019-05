Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA): "Economische achterstand in Limburg is weggewerkt"

Bij de verkiezingen van 2014 kreeg het Vlaams Belang een flinke pandoering. In Limburg hield de partij nog één zetel over in het Vlaams parlement. En die ging naar Genkenaar Chris Janssens. Janssens, die ook in de gemeenteraad van Genk zit, was als fractieleider 5 jaar lang de woordvoerder van zijn partij in het Vlaams parlement. Logisch dan ook dat hij de lijst trekt op 26 mei. In 'Armand' vertelt hij waarom hij koos voor het Vlaams Belang.