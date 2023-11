In Tongeren is deze ochtend de tweede dag van het assisenproces rond de martelmoord van start gegaan. De twee hoofdverdachten werden verhoord over de gruwelijke feiten die zich in maart 2019 afspeelden in Genk en Forzée. De spilfiguur had vrijdag nog last van black-outs, waarop zijn advocaat vroeg om het verhoor te schorsen. Vandaag verklaarde hij voor het Tongerse hof van assisen dat hij niet verwacht had dat Hilal Makhtout zou sterven aan zijn verwondingen. Het verhoor werd even later opnieuw stilgelegd omdat het de hoofdbeschuldigde te veel werd.