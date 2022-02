LIVE naar Tine in Herk-de-Stad

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweerkazerne aan de Industrieweg in Herk-de-Stad. Op verschillende meetpunten is er ernstige PFAS-verontreiniging in de bodem vastgesteld. Om blootstelling aan de stof te vermijden, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid de omwonenden om voorzorgsmaatregelen te nemen. In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de brandweerkazerne van Herk-de-Stad. De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, verduidelijkt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM. “De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verdere bodemonderzoeken. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.” Blootstelling vermijden Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. De mensen die wonen in een gebied van 500 meter rond de kazerne, ontvingen een brief in de bus met meer uitleg en de te nemen maatregelen zoals onder meer geen water drinken uit grondwaterputten of geen grondwatergebruiken voor de moestuin. Het gaat om de inwoners van de Blijkbaan, Doelstraat, Driespoortweg, Guldensporenlaan, Hasseltsesteenweg, Hasseltsestraat, Henri Knutsplein, Herkenrodestraat, Hofstraat, Hondsblokstraat, Industrieweg, Kiezelweg, Lazerijstraat, Markt, Molenstraat, Ridderstraat, Silverijserstraat, Sint-Maartenstraat, Steenweg, Stevoortweg, Veearts Strauvenlaan, Vezerlaan en Wendelenplein. “Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben”, vertelt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.” Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Later volgt meer in het TVL Nieuws. (Foto: gemeente Herk-de-Stad)