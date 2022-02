Live naar Tine Oyen bij staatssecretaris Dermine: 6 miljard voor relanceplan coronacrisis

De omikrongolf legt bedrijven plat. Veel werknemers vallen ziek of moeten in quarantaine, waardoor bedrijven in de problemen komen. "Gemiddeld 6-7 procent van de werknemers is afwezig," zegt Marc Meylaers, voorzitter van werkgeversorganisatie VKW. "In sommige bedrijven loopt dat op tot 25 procent". Dat betekent dat een aantal bedrijven de lijnen moet sluiten, en dat bepaalde productiecellen het niet meer kunnen houden. Volgens Meylaers is de piek nu wel stilaan bereikt en is het tijd om over te schakelen naar een 'werkmodus' in plaats van een 'beschermingsmodus'. Volgens Meylaers lopen bedrijven nu het risico om achterop te raken. "Ik pleit niet voor alle remmen los," zegt Meylaers. "Maar we moeten wel kijken naar hoe het in het buitenland loopt. Ierland, Schotland, Denemarken en Frankrijk versoepelen. Wij moeten volgen, dat zijn onze concurrenten." De cijfers stijgen nog steeds, maar VKW wil toch versoepelen. "Er is nog een verschil tussen wie besmet is, en wie gezond in quarantaine moet. Het is niet meer van deze tijd om algemeen geldende regels op te leggen. Geef bedrijven zelf de vrijheid om te beslissen wel risico ze aankunnen."