*Vanaf 19 juli kunnen de jongeren van 12, 13, 14 en 15 jaar zich melden voor hun vaccinatie. De inenting is niet verplicht. Ze krijgen het Pfizer-vaccin en moeten de toestemming hebben van hun ouders. Het aantal besmettingen met de Delta-variant stijgt sneller dan verwacht. Ons land zal binnenkort weer oranje kleuren. *Het Natuurhulpcentrum waarschuwt voor het houden van giftige slangen thuis. Ze kunnen dodelijk zijn. Een man uit Pelt belandde in een coma na een slangenbeet en verloor een vinger. *Nederland is in shock na de aanslag op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist probeerde in Nederlands-Limburg een doorbraak te forceren in de cold cases van Nicky Verstappen en Tanja Groen. *Dolle taferelen in de Limburgse mijngemeenten bij de tifosi. Italië plaatst zich voor de finale van het EK na penalty's. *En schrik niet als u binnenkort rare individuen op Hasseltse daken opmerkt. Vijf Limburgse bands maken zich op voor de Rooftop Sessions.