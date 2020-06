De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag samengezeten over een nieuwe versoepeling van de lockdownmaatregelen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die vanaf maandag ingaan: 6 gouden regels voor individueel gedrag Premier Sophie Wilmès stelt "zes gouden regels voor individueel gedrag" voor, die zullen gelden vanaf 8 juni: - De hygiëneregels blijven belangrijk. - Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Kan dit niet, zorg dan voor voldoende ventilatie in de ruimte. - Neem extra voorzorgsmaatregelen bij risicopersonen, zoals het dragen van een mondmasker. - Afstandsregels blijven steeds gelden, behalve voor kinderen onder de twaalf jaar en personen in een bubbel. Wel benadrukt de premier dat de afstandsregels er voor uw eigen gezondheid zijn, dus blijf deze dan ook zo veel mogelijk handhaven. - De persoonlijke bubbel wordt uitgebreid. Per week kan elk individu maximaal 10 andere personen zien, naast zijn/haar huisgenoten. Dat hoeven niet elke week dezelfde personen te zijn. - Groepsactiviteiten zijn met maximaal met 10 personen toegestaan, kinderen inbegrepen. Dit geldt overal: zowel binnenshuis als buitenshuis, in parken, op restaurant, … . Horeca heropent deels op 8 juni Op 8 juni kan de horeca deels weer opengaan. Het gaat dan specifiek over cafés, bars en restaurants. Speelhallen kunnen de deuren pas openen op 1 juli. Dan kunnen ook feestzalen opnieuw open met maximaal 50 personen. Bezoeken aan nachtclubs, fuiven en discotheken zijn zeker niet toegelaten tot eind augustus. In de cafés, bars en restaurants gelden wel enkele regels: - Een afstand van 1,5m tussen de tafels. - Maximaal 10 personen zijn toegestaan per tafel. - Iedere klant moet aan tafel blijven zitten en wordt ook daar bediend. - Obers zijn verplicht om een mondmasker te dragen. - Horecazaken moeten verplicht om 1u ’s nachts de deuren sluiten. Vanaf 1 juli opnieuw culturele evenementen met publiek Ook de cultuursector start deels terug op. Vanaf 8 juni kunnen alle activiteiten zonder publiek opnieuw doorgaan. Vanaf 1 juli kunnen opnieuw activiteiten met publiek worden georganiseerd, voor maximaal 200 personen. Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden bij het bijwonen van een cultureel evenement. Ook pretparken mogen de deuren openen vanaf 1 juli. Fitnesscentra terug open vanaf 8 juni Vanaf 8 juni zijn alle sporten weer toegelaten, zonder onderscheid: of het nu gaat om amateurs of professionals, om trainingen of wedstrijden, om indoor- of outdoorsporten. Wel moeten contactsporten zoals voetbal, basketbal en vechtsporten nog altijd beperkt blijven tot ‘contactloos trainen’. Ook de fitnesscentra mogen hun deuren terug openen, op voorwaarde dat ze het protocol volgen. Zwembaden en wellnesscentra blijven voorlopig nog gesloten. Erediensten vanaf 8 juni Religieuze of levensbeschouwelijke erediensten kunnen vanaf 8 juni worden hervat. De veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden met maximaal 100 aanwezigen, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli worden dat maximaal 200 aanwezigen naar analogie met de sport- en cultuursector. Grenzen heropenen op 15 juni Vanaf 8 juni zijn excursies of meerdaagse uitstappen weer mogelijk in eigen land. Vanaf 15 juni heropent België de grenzen. Let wel op: de overige landen beslissen zelf of zij de grenzen openen en onder welke voorwaarden.