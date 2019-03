Nieuws Lode Ceyssens (CD&V): "Wolvenkills halen draagvlak wolf in Limburg onderuit"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De wolven maken zich op dit moment niet populair met alle aanvallen op schapen in Limburg. Er zijn wel schadevergoedingen voorzien om eigenaars van doodgebeten dieren te vergoeden. “Maar het kan niet de bedoeling zijn dat er elke dag dieren gedood worden, en dat er een eindeloze waslijst aan schadevergoedingen betaald moet worden,” zegt burgemeester van Oudsbergen, Lode Ceyssens (CD&V).



“De schapenhouders worden ongerust, en daarom trekken we aan de alarmbel. We willen subsidies om veehouders te beschermen tegen wolven”. In april zouden er nog meer dieren gedood kunnen worden, want dan is het tijdstip dat er jongen kunnen komen.



Het is niet evident dat schapenhouders hun weide zomaar even omheinen, zegt burgemeester Ceyssens. "Het gaat dikwijls om heel grote weides, het is niet zo eenvoudig om daar een schrikdraad te spannen en het is bovendien ook niet goedkoop".