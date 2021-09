Lokale politie Tongeren/Herstappe vindt 28.000 euro in takelwagen

Op de A76 bij Schinnen in Nederlands-Limburg is gisterenavond een gewonde gevallen bij een ongeval met een spookrijder. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte, een 40-jarige vrouw uit Hasselt, is aangehouden. Haar rijbewijs werd ook ingetrokken. Bij het ongeluk, dat rond 22:15 uur gebeurde, waren in totaal drie auto's betrokken. Een van de bestuurders is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrouw uit Hasselt werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Onderzoek moet nu uitwijzen of de Hasseltse opzettelijk is gaan spookrijden, of dat ze per ongeluk de verkeerde rijbaan heeft gekozen. De politie onderzoekt ook of er alcohol of verdovende middelen in het spel zijn. Mocht er geen sprake zijn van kwaad opzet, dan kan het Openbaar Ministerie beslissen dat de vrouw haar rijbewijs terugkrijgt.