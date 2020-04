Lommel stelt professionele rattenvanger aan

- Het aantal coronabesmettingen in Limburg is weer sterk gestegen. Er kwamen de afgelopen 24 uur 70 nieuwe besmettingen bij, dat is dubbel zoveel als gisteren. Maar er is ook goed nieuws. Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen waardoor een versoepeling van de coronamaatregelen in zicht komt.- Het gaat dus de goede kant uit. Al vragen de Limburgse scholen een versoepeling van de huidige maatregelen die de overheid oplegt bij een gedeeltelijke heropening van de scholen. Want die zijn totaal onhaalbaar klinkt het onder andere bij het Spectrum College in Beringen.- Ook de winkels bereiden zich voor op een eventuele heropening op 11 mei. Een Bilzers bedrijf ontwikkelt een camera die detecteert wanneer het aantal toegelaten klanten in een winkel bereikt is en slaat dan alarm. - Ondertussen blijft er onduidelijkheid troef over de mondmaskers die vanaf maandag onder andere verplicht zijn op het openbaar vervoer. Er zijn er nog steeds geen besteld door de overheid, dus blijven heel wat Limburgers niet bij de pakken zitten en maken zelf zoveel mogelijk mondmaskers. - En de stad Sint-Truiden neemt extra maatregelen tegen wateroverlast bij hevige regenval. In de gemeente worden regelmatig straten getroffen door modderstromen. Daar moet nu verandering in komen.