Lommelaar Roger Bogaerts nog steeds vermist

De politie heeft woensdagavond een dief gevat in de Nieuwe Kuilenweg in Genk. De verdachte had iets voordien een winkel overvallen. De man werd betrapt met de buit op zak. Woensdag om 19u50 kreeg Politie CARMA een oproep over een gewapende overval in een supermarkt op de Nieuwe Kuilenweg. Een man met een bivakmuts en een wapen dwong het personeel om het geld uit de kassa te halen. Daarna vluchtte de man op de fiets weg richting Evence Coppéelaan. De politie stuurde meteen meerdere ploegen ter plaatse. De verdachte kon vrij snel gevat worden in de omgeving van de winkel. Het gestolen geld droeg hij bij zich. De fiets, de bivakmuts en het alarmpistool werden nadien ergens langs de weg teruggevonden. De 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd donderdagnamiddag door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens besloot aan te houden.