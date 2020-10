Lommelse carnaval gaat niet door

Het stadsbestuur van Lommel en de carnavalsverenigingen hebben beslist om de stoet in februari 2021 niet te laten doorgaan omwille van corona. Er komt wel een online alternatief. En begin januari worden de koppen opnieuw bij elkaar gestoken om een nieuwe datum te vinden.

"Carnaval is een feest van sociale contacten, van gezellig samen wagens bouwen, van verbroederen, van mensen entertainen, enz…. Laat dit nu precies dé dingen zijn die we, in de huidige Corona-tijden, moeten verminderen of zelfs uitsluiten. De huidige maatregelen laten dan ook weinig mogelijkheden toe om iets te organiseren. Het is dan ook met pijn in ons carnavalshart dat we de stoet annuleren," staat in het persbericht van de carnavalsverenigingen.

De opening van het carnavalsseizoen op 11 november zal niet doorgaan. Er zal een online alternatief in elkaar gestoken worden. En ook het overdrachtsbal dat normaal op 27 november zou plaatsvinden, wordt geannuleerd. "De huidige Prinses Natascha I zal er in deze onzekere tijden, een jaartje bijdoen. De carnavalsstoet van 14 februari 2021 wordt momenteel geannuleerd. Begin januari zullen we opnieuw met onze groepen en het stadsbestuur samenzitten om te bekijken wat mogelijk is. We werken achter de schermen aan een coronaproof alternatief. Dit is een harde dobber om mee te delen want iedereen snakt naar het normale leven, ook de carnavalisten. We hopen dat iedereen gezond mag blijven, zodat we snel terug samen mogen feesten."