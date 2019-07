Lommelse carnavalsverenigingen vinden geen onderdak meer

Morgen gaat Labiomista, het unieke evoluerende kunstwerk van Koen Vanmechelen open voor het grote publiek. Na vier jaar werken trekt nu de wereldpers naar Zwartberg want het kunstwerk is gedurfd en ambitieus. Labiomista heeft internationale allure. Het is educatief, het is kunst, het is een soort dierentuin en een natuurpark. Het is de belichaming van Vanmechelens artistieke en filosofische visie. Dirk Billion kreeg een exclusieve rondleiding van de kunstenaar zelf.