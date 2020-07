Lommelse ex-schepen Anick Berghmans moet schadevergoeding aan Bpost betalen voor plofkraak

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft deze ochtend in Zonhoven twee illegalen onderschept, die zich verstopt hadden in een vrachtwagen. Het was de vrachtwagenchauffeur die de politie rond 08.30 uur verwittigde. Hij merkte de illegalen op toen hij de laadruimte van zijn vrachtwagen opende aan een bedrijf op de Beringersteenweg. Ter plaatse aangekomen kon de politie Limburg Regio Hoofdstad vaststellen dat het om twee 17-jarige mannen uit Eritrea ging. De vrachtwagen met Poolse nummerplaten was vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de haven van Antwerpen gereisd. De chauffeur hield nog halt in Houthalen alvorens hij in Zonhoven aankwam. De twee Eritreeërs werden overdragen aan de dienst Voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.