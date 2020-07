Lommelse ex-schepen Berghmans en kompanen moeten 272.335 euro schadevergoeding betalen voor plofkraak

De Lommelse ex-schepen Anick Berghmans en vier mededaders moeten een schadevergoeding van 272.335 euro betalen aan Bpost voor de plofkraak op een Lommels postkantoor twee jaar geleden. Dat heeft de correctionele rechtbank van Hasselt vandaag beslist. Anick Berghmans werd opgepakt na een plofkraak op een geldautomaat van Bpost in Lommel op 21 juni 2018. In een schuur aan haar woning troffen de speurders een Audi onder een blauw zeil aan. In de auto lag een vuilniszak uit Lommel met daarin zo’n 17.000 euro aan besmeurde geldbiljetten. Het ging om de vluchtauto van de daders van de plofkraak. De voormalige schepen werd in oktober door de rechter in Hasselt al veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 24 met uitstel. Schadevergoeding Nu moeten de vijf daders nog een schadevergoeding van 272.335 euro betalen aan Bpost. Dat bedrag bevat de gestolen geldsom van 237.790 euro en 52.199 euro voor de herstellingwerken aan het postkantoor. De 17.654 euro die in de vluchtauto werd teruggevonden, heeft de rechtbank van Hasselt van het totaalbedrag afgetrokken. Twee van de veroordeelde mannen werden ook veroordeeld tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding van zo’n 9.000 euro, voor de plofkraak op een ING-bankkantoor in Kinrooi twee jaar geleden.