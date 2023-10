LRM investeert 1 miljoen in startup met inventief dataplatform

Het Genkse Soltech is klaar om zijn internationale ambities waar te maken. Het bedrijf integreert zonnepanelen in bouwdelen, zoals gevels en geluidsschermen. Zo'n 30 jaar is Soltech bezig geweest met de ontwikkeling van het product. Nu staat de technologie volledig op het punt. Het bedrijf investeerde 11 miljoen euro in een nieuwbouw met geautomatiseerde fabriek op het Thor Park in Genk. De komende jaren moet de productie vervijfvoudigen. Azië en Amerika zijn al twee grote markten. Maar zowel buiten als binnen Europa wil Soltech de komende jaren nog fors groeien. Dat vertelt CEO Bas van de Kreeke in ons zondagsmagazine De Toekomstfabriek.