Provincie stelt sensoren ter beschikking om luchtkwaliteit te meten in uw straat

Het provinciebestuur van Limburg gaat sensoren ter beschikking stellen van scholen en inwoners om op zeer lokaal niveau de luchtkwaliteit te meten. Vandaag staan er in Vlaanderen zo'n 60 meetpunten. Samen met de intercommunale Smart Region Limburg bekijkt de provincie nu om vanaf begin volgend zelf een analyse te maken van de luchtkwaliteit. Bedoeling is om op basis van de resultaten het beleid indien nodig aan te passen. "We willen zoveel mogelijk meetpunten in Limburg. Bij mensen thuis, in scholen,..." vertelt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor leefmilieu en lijsttrekker voor sp.a in Sint-Truiden. "Zo kunnen we op elk moment de luchtkwaliteit in Limburg checken".