Ludwig Vandenhove (Vooruit): "Boerenbond brengt lokale cd&v'ers aan het twijfelen in dossier Bosland"

Begin april ontsnapten er twee Stellers zeearenden bij LABIOMISTA in Genk. Dit door een defect aan het arendenverblijf. Sindsdien zijn de zeearenden al in Genk, Zutendaal en nu ook Lommel al gespot. De burgemeester van Lommel Bob Nijs, roept inwoners op om meteen het Natuurhulpcentrum te verwittigen bij het zien van de vogels. Sinds de ontsnapping, loopt er in samenwerking met verschillende partijen in een zoekactie naar de vogels. Een van de Stellers zeearenden werd de afgelopen dagen in Lommel Kolonie gespot. "We begrijpen zeker de ongerustheid van onze inwoners", zegt burgemeester Bob Nijs. "We hebben dan ook contact opgenomen met de mensen van LABIOMISTA, om te kijken wat de stand van zaken is en wat de mensen wel of niet moeten doen." Niet zelf vangenProbeer de zeearend niet zelf te vangen, maar verwittig onmiddellijk LABIOMISTA of het Natuurhulpcentrum. "De mensen van LABIOMISTA zeggen ons ook dat je eventueel een foto kan nemen en dat je ook best de exacte locatie doorgeeft. Gisteren heeft de zeearend al een kip uit een tuin gevangen. Als je kippen of ander pluimvee wil beschermen, kan een overnetting zeker helpen. Mensen moeten zich geen zorgen maken om aangevallen te worden. De vogel is niet agressief naar mensen. Maar ook hier geldt dat men de vogels niet moet proberen te vangen." De mensen van LABIOMISTA en het Natuurhulpcentrum volgen het voortdurend op en zijn ter plaatse om het dier te vangen. Dat doen ze onder andere met een lokkooi. "Als het dier laag zit en langere tijd blijft zitten, proberen we om samen met de dierenarts de vogel te verdoven," vertelt Goele Schoofs van LABIOMISTA. Hoe kerken je de Stellers zeearend? Het is een zwartachtig bruine roofvogels met een gele snavel. De veren op de staart, schouders en poten zijn wit. De wijfjes zijn (zoals bij bijna alle roofvogels) het grootst, ze kunnen tot 105 centimeter hoog worden en de spanwijdte van de vleugels kan tot 250 centimeter bedragen. De vogel wordt betrekkelijk zwaar: 7 tot 9 kilogram. Het dier overleeft momenteel op voedsel dat hij in de natuur vindt, zoals vis en kippen of ander gevogelte.