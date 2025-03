Maandag start grootste drugsproces ooit met 57 beklaagden: voor 3,5 miljard euro cocaïne

Nick G. (33), bekend van de beruchte “Bijlmoord” in 2011, heeft toegegeven dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van Heidi De Schepper. Dat melden verschillende media. Volgens zijn verklaring doodde hij haar in 2010, op verzoek van haar toenmalige partner. Hij wees speurders een locatie aan waar hij en een derde betrokkene het lichaam zouden hebben begraven. De moord vond plaats een jaar voor hij zijn beste vriend met een bijl vermoordde. Zijn bekentenis komt er op een moment dat in Balen een zoekactie aan de gang is naar het lichaam van De Schepper, die 15 jaar geleden verdween. De zoektocht vindt plaats in de Poeierstraat en zou gebaseerd zijn op verklaringen van een van de drie verdachten die gisteren werden opgepakt. Opmerkelijk genoeg werd de verdwijning van De Schepper destijds niet gemeld bij de politie. Pas vorig jaar opende het gerecht een onderzoek, en vorige maand werd nog een opsporingsbericht verspreid. Haar ex-partner, nu 33, werd intussen aangehouden op verdenking van moord. De andere twee verdachten, onder wie Nick G., worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen over hun verdere aanhouding.