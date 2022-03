Maandag starten werken aan fietspad Bokrijklaan in Genk

Maandag 7 maart starten de voorbereidende werken voor de bouw van de fietstunnel onder de Bilzersteenweg, ter hoogte van de Groenstraat in Tongeren. Het Agentschap wegen en verkeer wijst op extra hinder. Gemotoriseerd verkeer richting Bilzen kan in één richting langs de werken rijden. Tussen de Driekruisenstraat en de Wallen blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Richting het centrum geldt een omleiding via de Nieuwe Steenweg en Hasseltsesteenweg of via de Molenweg en Baversstraat. Fietsers op de Bilzersteenweg kunnen langs de werken fietsen, in de richting van Bilzen. Fietsers op de Fruitspoorroute of richting het centrum volgen een omleiding via Nieuw-Tongeren. De Driekruisenweg is afgesloten aan de Bilzersteenweg, maar blijft bereikbaar via de Nieuwe Steenweg. In de Driekruisenweg geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer. Zodra de nutswerken klaar zijn, kan AWV starten aan de fietstunnel en de rijwegvernieuwing van de Bilzersteenweg. Ook tijdens die werken blijft het eenrichtingsverkeer en de fietsomleiding van kracht. De bouw van de nieuwe tunnel zou 4 à 5 maanden duren.Gelijktijdig starten er ook nutswerken op de Baversstraat (N758). Tot aan het zomers bouwverlof midden juli is er plaatselijk hinder, met beurtelings verkeer via tijdelijke verkeerslichten over een beperkte afstand.