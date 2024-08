Maasmechelen opent Urban Sports Park

In Maasmechelen is het Urban Sports Park officieel geopend. Het park ligt in Eisden aan de Wipstraat en is een nieuwe trekpleister voor sportievelingen. Het park biedt verschillende faciliteiten zoals een skatepark, een pumptrack en de interactieve Yalp Sona.

Het Urban Sports Park is goed voor een oppervlakte van 1600 vierkante meter die bestaat uit een skatepark en een pumptrack van elk 800 vierkante meter. Het skatepark heeft een naadloze ondergrond, waardoor skaters soepel over de ramps en hellingen kunnen rollen. De pumptrack is een circuit met bulten en bochten, ontworpen voor fietsers, maar ook geschikt voor skateboards, steps en inline-skates. De Yalp Sona, een interactieve speelboog die verschillende spellen aanbiedt, is gerealiseerd in samenwerking met de Jan Vertonghen Foundation.

Project van eigen burgers

Het park is tot stand gekomen met inspraak van lokale skaters en bikers, die hebben meegedacht over het ontwerp. Hierdoor sluit het goed aan bij de wensen van de gebruikers. "Dit nieuwe Urban Sports Park is een plek waar zowel beginnende als ervaren sporters zich helemaal kunnen uitleven," aldus schepen van sport Corrie Bemelmans. De ligging van het park zorgt ervoor dat omwonenden geen geluidsoverlast ondervinden, terwijl het park toch dichtbij andere verenigingen en sportvelden ligt. Burgemeester Raf Terwingen benadrukt dat dit nieuwe park, net als de eerdere toevoegingen aan speeltuin Jagersborg, een belangrijke ontmoetingsplek zal worden voor jongeren in Maasmechelen.

De bouw van het park is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van € 250.000 van de Vlaamse Overheid. De totale kosten voor het project bedragen ruim € 426.000, verdeeld over het skatepark, de pumptrack en de Yalp Sona.