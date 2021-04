Maasmechelen test 2.000 leerlingen op corona

Afgelopen zaterdag vond de Benelux finale plaats van First Lego League. Een team van tweedejaars leerlingen van KTA Alicebourg in Lanaken sleepte een tweede plaats in de wacht. De leerlingen ontwikkelden de app Actionbound om jong en oude meer te laten bewegen via een interactieve ontdekkingstocht door de straten van Lanaken. Naast het zilver kon het team ook de 'Stichting Techniek Benelux Innovation Award' binnenrijven. De leerlingen konden de finale via een livestream volgen vanuit het Nederlandse Zoetermeer. De First Lego League is een wedstrijd om jongeren te laten kennismaken met wetenschap, techniek, innovatie en technologie. Wereldwijd nemen er ruim 200.000 jongeren van 11 tot 14 jaar aan deel. In Limburg wordt de wedstrijd georganiseerd door VOKA en de Confederatie Bouw. https://streams.nfgd.nl/fll-benelux-finale-2021