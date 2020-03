Makerspace @ PXL/UHasselt print gezichtsmaskers voor zorgsector

De 3D-printers van Makerspace @ PXL/UHasselt draaien overuren. Al enkele dagen printen zij onderdelen voor gezichtsmaskers, deze schenken de onderzoekers aan zorgcentra in Limburg. "Hiervoor gebruiken we al onze materialen die we in voorraad hebben", zegt Tom De Weyer, coördinator van Makerspace.



"Ja, het zijn drukke dagen", zegt Tom De Weyer lab coördinator van Makerspace @ PXL/UHasselt. "Van ‘s morgens 8 uur tot 17 uur zijn we aan de slag om onderdelen te printen waarmee face shields kunnen gemaakt worden. Deze maskers gebruiken zorgverleners om zich te beschermen in de strijd tegen het coronavirus."



Gezichtsmaskers gaan naar Limburgse ziekenhuizen

Om de gezichtsmaskers te maken, gebruiken de onderzoekers in totaal zeven 3D-printers. "Bepaalde onderdelen printen we met het PLA-materiaal dat we nog op voorraad hadden in ons lab. Per dag kunnen we zo een dertien onderdelen printen waarmee de schilden rond het hoofd kunnen geplaatst worden. In totaal zitten we nu aan een 32 stuks die we hebben geschonken aan zorgcentra waaronder het Jessa Ziekenhuis. Het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder vroeg ons ook om de gezichtsschilden zelf te printen, daarvoor leverden ze zelf het PET-materiaal aan. Ondertussen hebben we al 132 van dergelijke schilden gelaserd, een 90-tal zullen nog volgen."

Oproep voor extra materiaal

Tom De Weyer kwam op het idee toen hij een oproep zag op de facebookgroep 'Make in Belgium', een groep voor doe-het-zelvers in België. "Het idee sprak me meteen aan omdat enkele leden van mijn gezin binnen de risicogroep horen voor het coronavirus. We hebben in onze Makerspace @ PXL/UHasselt ook alle kennis en materialen om te helpen. Het enige nadeel is dat onze voorraad stilaan begint op te raken. Mochten we nieuwe materialen aangeleverd kunnen krijgen, of eventueel sponsors kunnen vinden om deze mee te financieren, dan zou dat natuurlijk een zeer grote hulp zijn."