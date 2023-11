Man in levensgevaar na steekpartij in Casino in Sint-Truiden

Het federaal parket vraagt dat de ex-militair uit Leopoldsburg, die in Noorwegen werd opgepakt omdat hij premier Alexander De Croo zou hebben bedreigd, geïnterneerd wordt. De Kampenaar plaatste op 7 juli een video op sociale media waarin hij vier kogels afvuurde op een foto van premier De Croo. Diezelfde dag werd hij nog opgepakt in de Noorse hoofdstad Oslo. Het was bekend dat de man met mentale problemen kampte en extreemrechtse sympathieën had. Het gerechtelijk onderzoek is intussen afgerond. En het federaal parket heeft besloten de internering te vragen. Volgens de advocaat van de ex-militair had zijn cliënt nooit het plan om een aanslag te plegen, en was het filmpje enkel een uiting van frustratie.