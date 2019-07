Man met levenslang rijverbod raast dronken voorbij Blues Peer

Op twee verschillende plaatsen in Limburg zijn deze ochtend drugsvaten ontdekt. In de Vogelzangstraat in Zonhoven werden tientallen vaten teruggevonden aan de rand van een bos. Het zou gaan om een tiental grote blauwe vaten en een twintigtal kleine jerrycans met drugsafval in. De politie Limburg Regio Hoofdstad en de brandweer Zuid-West Limburg zijn momenteel ter plaatse. Ook in de Krekelstraat in Lummen werden een aantal blauwe vaten teruggevonden tegenover het kerkhof. Later volgt meer in het TVL Nieuws.In de Vogelzangstraat in Zonhoven werden onder andere een tiental grote blauwe vaten met drugsafval gedumpt.In de Krekelstraat in Lummen werden enkele drugsvaten gevonden tegenover het kerkhof.