Man uit Beringen gewond nadat verwarmingsketel ontploft

In Beringen-Mijn is gisterenavond een verwarmingsketel in een woning ontploft. De bewoner werd door de schokgolf buiten geslingerd en raakte gewond. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is voorlopig nog niet duidelijk.

De ontploffing deed zich gisterenavond rond 21.00 uur voor in een woning in de Tennisstraat. De verwarmingsketel op mazout stond in een bijgebouw. De bewoner werd door de druk van de ontploffing weggeslingerd. Hij liep een letsel op aan zijn hoofd en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Door de explosie was er ook schade aan een muur in de bijbouw. De brandweerpost Beringen van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg moest stutwerken uitvoeren. De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Zij voeren verder onderzoek naar de precieze omstandigheden.