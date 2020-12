Gisterenavond rond 19.30 uur is het centrum van Hasselt opgeschrikt door een gasexplosie in de Minderbroedersstraat. Twee mensen raakten daarbij gewond, een honderdtal buurtbewoners werd geëvacueerd. Het gaslek is intussen gedicht. De ontploffing vond plaats in de kelder van brasserie De Gouden Boon, op het kruispunt van de Schrijnwerkersstraat en de Minderbroedersstraat. De horecazaak was door de coronamaatregelen gesloten. Rond 18 uur werd de brandweer al opgeroepen voor een gasgeur in de omgeving. Even voor 19.30 uur volgde een explosie. De brasserie liep heel wat schade op. Ook in de buurt sneuvelden verschillende ruiten. Door het rondvliegend glas liepen twee personen lichte verwondingen op. Een honderdtal buurtbewoners werd geëvacueerd. Ze werden eerst naar de hotels in de buurt gebracht. Een zestigtal personen werd van daaruit naar de stedelijke sporthal begeleid, de rest kon bij familie worden opgevangen. Het gaslek werd in de loop van de nacht gedicht door de hulpdiensten. Alle bewoners die de nacht moesten doorbrengen in een hotel, bij vrienden of familie, of in de sporthal, mogen weer naar huis. Iedereen wordt gevraagd om zich vanaf 9 uur te melden aan Café Van Veldeke. Van daaruit worden zij door de brandweer terug naar huis begeleid. De brandweer zal vandaag in elke woning en handelszaak nog metingen uitvoeren. Later volgt meer in het TVL Nieuws.