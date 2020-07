Marokkaanse gemeenschap sluit moskeeën tot 1 september

De mondmaskerplicht wordt uitgebreid en de sociale bubbels worden verkleind. Dat maakte premier Wilmès zonet bekend op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Met het verkleinen van de sociale bubbel, volgt de overheid het duidelijk advies van de wetenschappers. Virologen trekken al langer aan de alarmbel: we zien te veel mensen. Vanaf 29 juli wordt de sociale bubbel vier weken lang verkleind. Tot nu toe mochten we 15 mensen per persoon van het gezien per week zien. Nu worden dat maximum 5 personen voor 4 weken lang én voor het hele gezin. Kinderen jonger dan twaalf tellen niet mee. "Deze 5 personen zijn mensen boven op de leden van het gezin met wie je nauw contact mag hebben, waar de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden," vertelt Wilmès. "Het is wel nog altijd aangeraden om de afstand te bewaren en een mondmasker te dragen." Ook bij evenementen worden er verstrengingen ingevoerd: er mogen nog evenementen binnen doorgaan met 100 personen, of buiten met 200 personen. Familiefeesten of uitstappen met vrienden worden beperkt tot maximum 10 personen, mits de veiligheidsafstand gegarandeerd kan worden.