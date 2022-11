In het jeugdvoetbal is de wedstrijd Bocholt-Wellen van de U9 gisteren stopgezet na een racistisch incident. Eén van de vaders riep naar een jongen het scheldwoord 'bruine aap' na een fout op zijn zoon. De consternatie was groot en de jeugdtrainer van KVK Wellen riep zijn spelers van het veld en staakte de wedstrijd. De jonge speler, die de racistische verwijten naar zijn kop kreeg, was erg aangedaan en weende de hele tijd op de terugweg naar Wellen. Ook Bocholt zit verveeld met de zaak. Vanavond staat er een overleg op het programma om het racistisch incident uit te praten. Het zoveelste in het Limburgse jeugdvoetbal.