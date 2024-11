Medische primeur in het ZOL in Genk bij het weghalen van een hersentumor

Klimaatmoeheid bij de man in de straat en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump zorgen voor een domper. En toch is het niet vijf, maar tien over 12 voor het milieu. In Azerbeidzjan is de klimaattop van de Verenigde Naties van start gegaan. Die zal meer dan ooit over geld gaan in plaats van over maatregelen, voorspelt Limburger Niels Souverijns die als klimatoloog werkt bij de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO. Het bedrag dat landen in het klimaatfonds investeren moet namelijk heronderhandeld worden, en dat zal voor spanningen zorgen tussen de rijke landen die de meeste broeikasgassen uitstoten en de armere landen die nu al de gevolgen van de klimaatcrisis ervaren.