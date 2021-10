Al onmiddellijk na de ontploffing werd de site rond de centrale van Langerlo vrijgegeven. Er was een perimeter van 200 meter ingesteld. Niemand mocht erin. De politie zette drones in en plukte naar verluidt toch enkele personen uit de struiken. Voor Renaat Roekaers had het neerhalen van de koeltorens van Langerlo een speciale betekenis. Zijn vader werkte er zijn hele leven en toen hij stierf liet zijn zoon er zijn as uitstrooien.