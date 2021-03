Meer dan 200 huiszoekingen vanochtend in kader van drugsonderzoek, ook in Limburg

Een 20-jarige bestuurder uit Bilzen heeft afgelopen weekend zijn rijbewijs voor vijftien dagen moeten inleveren, nadat hij tijdens een politiecontrole positief testte op het gebruik van cannabis. De Bilzenaar had zijn rijbewijs nog maar enkele weken en zal voor de politierechter moeten verschijnen. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag hebben de interventieploegen van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst een voertuig met Nederlands kenteken gecontroleerd op de parking van fitnesszaak Basic Fit in Bilzen. Het voertuig werd gecontroleerd in het kader van de geldende coronamaatregelen. De drie inzittenden, allen afkomstig uit Bilzen, bleken in orde te zijn op dit vlak. Ook was de 20-jarige bestuurder met alle boorddocumenten in orde en had hij geen alcohol gedronken. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. De test tekende positief voor THC, het verslavende bestanddeel van onder andere marihuana. De bestuurder mocht zijn rijbewijs, dat hij nog maar enkele weken had, onmiddellijk voor vijftien dagen afgeven. Hij zal zich als beginnend bestuurder ook moeten verantwoorden bij de politierechter aan het Parket Limburg. De twee andere inzittenden in het voertuig hadden een gebruikershoeveelheid marihuana op zak. De drugs werden in beslag genomen en zullen vernietigd worden. Voor het wederrechtelijk bezit van drugs, werden de nodige processen-verbaal opgesteld.