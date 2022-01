In Hamont-Achel is gisterenavond een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding met vluchtmisdrijf. Het slachtoffer, een 44-jarige man uit Sierra Leone, werd door de hulpdiensten gevonden in een gracht langs de rijbaan. De politie kon gisteren ook een verdachte arresteren. Het gaat om een 32-jarige man. Het ongeval vond plaats aan de Militaire Dijk in Achel. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De lokale politie HANO deed de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in. Zij stuurden een verkeersdeskundige naar Achel. Op de plaats van het ongeval werden brokstukken teruggevonden die afkomstig waren van een Audi. De bestuurder van het voertuig werd gisterenavond nog gearresteerd. Het gaat om een 32-jarige man. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Hij blies nog positief op het moment van zijn arrestatie. De verdachte is opgesloten en zal vandaag verhoord worden.