Meer dan 56.000 oproepen voor Limburgse brandweer in 2020

In 2020 werden de brandweerdiensten in Limburg 56.184 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van Netwerk Brandweer. Het aantal branden in onze provincie steeg lichtjes ten opzichte van 2019. Wel hadden de coronamaatregelen het afgelopen jaar duidelijk een invloed op het aantal ongevallen en ziekenwageninterventies, dat in dalende lijn ging.

In het jaar 2020 waren er 2.956 oproepen voor brand in Limburg, dat zijn 143 branden meer dan het jaar ervoor. In deze cijfers werden alle soorten brandmeldingen opgenomen: gaande van binnen- en buitenbranden tot automatische brandmeldingen en controletaken. Omdat er nog steeds veel woningbranden zijn, soms ook met dodelijke slachtoffers, blijft de brandweer hameren op het belang van rookmelders, preventie en zelfredzaamheid. “Rookmelders zijn sinds 2020 verplicht in elke woning in Vlaanderen, wat een goede zaak is”, zegt zonecommandant Jan Jorissen van de Hulpverleningszone Noord-Limburg. “Onlangs hebben we ook een campagne opgestart over het belang van het sluiten van binnendeuren, wat een snelle verspreiding van rook binnenshuis kan voorkomen.”

Ziekenwagens en invloed van corona

De ziekenwagendiensten van de drie Limburgse hulpverleningszones kenden een bijzonder jaar. Samen voerden ze 24.791 ziekenwagenritten uit in 2020. Dit zijn er ongeveer 2.400 minder dan het jaar ervoor. “Wel waren hier heel wat COVID-gerelateerde ritten bij, die voor een extra fysieke en mentale belasting zorgden”, vertelt zonecommandant Jorissen. “Onze ambulanciers hanteren hiervoor een specifieke procedure, waarbij zij bij COVID-ritten en oproepen voor reanimaties in volledig beschermingspak en met handschoenen, bril en FFP2-masker uitrukken om patiënten te benaderen. Tot deze procedure hoort ook het ontsmetten van alle materiaal en de ziekenwagen achteraf.”

Onder meer dankzij zulke interne maatregelen wist de brandweer het aantal besmettingen bij de hulpverleners wel beperkt te houden. “Bij de hulpverleners zijn er niet meer besmettingen geweest dan bij de algemene bevolking”, aldus Jorissen.

Storm- en wateroverlast

In 2020 handelde de Limburgse brandweer 2.877 oproepen af met betrekking tot storm- of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Dit aantal is lager dan het jaar voordien. “De zware stormen van maart en juni 2019 zorgden toen voor een toevloed aan oproepen voor stormschade, wat zich vertaalde in de cijfers”, zegt Jorissen.

Opnieuw meer wespen

Het aantal aanvragen voor wespenverdelingen lag met 18.816 meldingen in 2020 beduidend hoger dan in 2019. Het gaat om een stijging van maar liefst 80 procent. Toch werd 2020 geen recordjaar zoals 2018, toen de Limburgse brandweer maar liefst 26.261 wespenverdelgingen uitvoerde.

Technische interventies groot deel van de koek

De brandweer doet meer dan alleen branden blussen. Zij bieden hulp in uiteenlopende noodsituaties, gaande van het bevrijden van geknelde persoon uit voertuigen tot het redden van dieren in nood, het evacueren van personen die vastzitten in een lift, het reinigen en vrijmaken van de openbare weg, … Al deze technische interventies werden ondergebracht onder de categorie ‘andere noodgevallen’, goed voor 6.744 interventies in 2020.

Medewerkers

De brandweer in Limburg telt 1.440 actieve medewerkers, waaronder 1.106 vrijwilligers. Dit zijn niet alleen vrijwillige brandweermannen, er zijn ook steeds meer vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn. De Limburgse brandweer is nog altijd op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een hart voor hulpverlening. Wie interesse heeft om aan de slag te gaan bij de brandweer, kan alle vacatures terugvinden op www.brandweer.be.