In Lommel opent in juli het grootste zonnepark van de Benelux. De bouw van het park, zo'n 200 voetbalvelden groot, is zo goed als klaar. Het park kan 25.000 gezinnen van elektriciteit voorzien en is goed voor een kwart van de doelstellingen inzake zonnepanelen van de Vlaamse regering. LRM - dat is de Limburgse investeringsmaatschappij - en de stad Lommel krijgen dus goede punten voor hun voortrekkersrol in Vlaanderen.