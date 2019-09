Michel Lelièvre, handlanger van Marc Dutroux, wordt vrijgelaten

Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux, wordt vervroegd vrijgelaten. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel vandaag beslist. De 48-jarige Lelièvre kreeg in 2004 een celstraf van 25 jaar opgelegd, voor zijn aandeel in de ontvoering en dood van An, Eefje, Sabine en Laetitia.

Lelièvre wordt nu vrijgelaten, maar onder strikte voorwaarden. Zo mag hij de gevangenis pas verlaten als hij binnen de zes maanden een woning kan vinden. Verder mag Lelièvre geen nieuwe misdrijven plegen, moet hij zich telkens melden bij zijn justitieassistent en moet hij een opleiding volgen of werk hebben. Ook moet hij zijn slachtoffers vergoeden en mag hij geen contact hebben met slachtoffers of anderen uit het dossier. Daarom mag hij niet in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik of Luxemburg gaan wonen. Ook Doornik, Elsene, en bepaalde straten in Brussel moet hij mijden. Een enkelband, zoals Lelièvre zelf had gevraagd, bood volgens de rechter geen meerwaarde.

De rechter oordeelde dat Lelièvre veranderd is sinds zijn veroordeling in 2004 door het Hof van Assisen in Aarlen. Lelièvre, die zijn celstraf uitzit in de gevangenis van Itter, was niet aanwezig op de zitting.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.