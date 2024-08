Het is al enkele dagen warm en zonnig. De buien die vanaf het westen over het land trekken, verdrijven de hitte van de afgelopen dagen. Maar aan het einde van de week lijkt het tropisch warm te worden. Vandaag trekken de meeste buien in de ochtend al weg en in de middag is het dan op de meeste plaatsen te vertoeven. Het is vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. De maxima liggen rond 23 graden.Bewolkt en enkele buien De bewolking heeft de overhand en vanaf het westen trekken enkele buien over het land. In de late namiddag breekt in het westen de zon weer door. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 graden in de hogere delen van het land en 23 op de meeste plaatsen in Vlaanderen.Stijgende temperaturen, maandag ruim 30 graden Na een grijze vrijdag wordt het in het weekend zonnig en warm. Zo liggen de maxima zondag tussen 25 en 30 graden en daarbij schijnt de zon volop. Na het weekend is het tijdelijk een flink stuk warmer met maxima ruim boven 30 graden. Deze warmte wordt vrij snel weer verdreven met regen- en onweersbuien.Vanaf woensdag is het licht wisselvallig met zon, wolken en soms wat regen of enkele buien. De temperatuur gaat weer omlaag en ligt later in de week tussen 21 tot 24 graden.Bron: Meteovista