* Amper enkele weken na Emilietta Chini is opnieuw een dementerende bejaarde vrouw vermist. In Houthalen-Oost wordt al ruim een dag gezocht naar de 80-jarige Simone Mariën. Het parket van Limburg heeft foto's van de vermiste vrouw vrijgegeven. Ze zijn van gisteren rond 11 uur. * Vapen is een rage bij jongeren. De illegale verkoop van wegwerpvapes aan minderjarigen in ondermeer nachtwinkels blijft maar toenemen. * Riemst en 11 andere gemeenten trekken naar de Raad van State tegen de vergunning voor de luchthaven van Bierset. * Racing Genk is razend op de voetbalbond na de niet-selectie van Bryan Heynen en Mike Trésor voor de Rode Duivels. *En in deel 2 van onze reeks over Rwanda: de Limburgse bouw helpt het Afrikaanse land bij de overgang naar een duurzame economie.