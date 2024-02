Minder dan 160.000km en auto ouder dan 4 jaar? Om de twee jaar naar autokeuring

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn levert nog altijd veel kritiek op in de uithoeken van onze provincie. Theo Herbots, ouder van een dochter in het vijfde middelbaar is radeloos. Zijn dochter moet elke dag met de bus van Tongerlo in Bree tot helemaal aan het Altas College in Genk geraken. De nieuwe bus, die enkel 's ochtends en 's avonds rijdt, komt er vaak gewoon niet opdagen. Een reden of waarschuwing krijgen ze ook niet. Wanneer Theo naar de Hoppin-centrale belt, is het ook vaak niet duidelijk of er een flexbus zijn dochter kan komen ophalen.