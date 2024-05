Waar moet het naar toe met Europa, terwijl de wereld rondom ons in brand staat? Dat is vraag vandaag in de Stoute Stelling. Europa ligt onder vuur. Vele burgers hebben het gehad met de Europese betutteling en regelgeving. Kijk maar naar de boerenprotesten. Eurosceptische partijen spelen daar op in en na 9 juni wordt in het Europees parlement, dat 705 leden uit 27 landen telt, een ruk naar rechts verwacht. Met Meloni in Italië, Wilders in Nederland, Le Pen in Frankrijk en Orban in Hongarije staat het voortbestaan van Europa op het spel. Onze jonge reporters trokken naar het Agnetencollege in Peer om te peilen hoe onze jongeren naar Europa kijken.