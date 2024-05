Mini-debat: Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (cd&v)

Stad Lommel stelt daken van vier openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Lommel sloot hiervoor een overeenkomst met burgercoöperatie Bronsgroen cv. De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Lommel kunnen investeren, mede-eigenaar worden van dit project én thuis de geproduceerde groene burgerenergie afnemen. Zo gaat niet enkel de opgewekte stroom, maar ook de meerwaarde naar de lokale gemeenschap. De stad focust al langer op hernieuwbare energie, onder andere met het Kristal Solar Park, het grootste zonnepark van de Benelux, en meerdere Lommelse windparken. Burgemeester van Lommel, Bob Nijs: "Het is de ambitie van de stad Lommel om te blijven pionieren in hernieuwbare energie". Zo werd vorige zomer nog het grootste windmolenpark van Vlaanderen ingehuldigd op het Kristalpark, goed voor 53 MW of energie voor 34.000 gezinnen en verminderde CO2 uitstoot van zo’n 53.000 ton per jaar. "Voor dit nieuwe project selecteerden we vier openbare gebouwen: de Kunstacademie Noord-Limburg, Stadswerken, Basisschool De Schommel en Sporthal 2 De Soeverein. Op de daken plaatsen we deze zomer zo’n 475 zonnepanelen. De geproduceerde energie verbruiken we in de gebouwen zelf en in andere stedelijke gebouwen. Interessant voor de Lommelaars is dat zij mede-eigenaar kunnen worden van deze zonnepanelen. Zo delen ze in de winst. Wie wil, kan ook een deel van de groene stroom afnemen tegen een voordelig tarief," vertelt schepen van milieu Joris Mertens vult aan.Financiële én ecologische winst voor iedereenIn totaal gaat het over zo’n 475 coöperatieve zonnepanelen, goed voor een vermogen van 198 KWp en een jaarlijkse productie van ongeveer 180.000 KWh. Omgerekend naar CO2-uitstoot betekent dit een jaarlijkse besparing van ongeveer 38 ton. De totale investering van de vier PV-installaties wordt geraamd op 218.000 euro.De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de stad tegen een voordelig tarief. De stroom die op het dak van de Stadswerken wordt geproduceerd en op het net geïnjecteerd, wordt bovendien via het principe van energiedelen geleverd aan andere gebouwen van de stad. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan aan Lommelaars die mede-eigenaar zijn van de zonnepanelen. Het energieverbruik van Lommel wordt zo nog groener én goedkoper. De CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. Lommelaars kunnen mede-eigenaar worden van deze zonnepanelenDe financiering, realisatie en opvolging van het project wordt door Bronsgroen uitgevoerd. Door te kiezen voor een coöperatieve in plaats van commerciële aanpak, biedt dit project voordelen voor het klimaat, de stad én de lokale gemeenschap.Concreet betekent dit dat iedereen uit de regio Lommel mee kan investeren in de nieuwe zonnepanelen en mee kan genieten van de opbrengsten van de hernieuwbare energie. Investeerders kopen één of meerdere deelbewijzen van Bronsgroen met een waarde van 125 euro. Zij worden zo mede-eigenaar van de Lommelse zonnepanelen en van alle andere hernieuwbare energieprojecten van Bronsgroen. In ruil voor de investering krijgen mede-eigenaars een dividend van maximaal 6%. Bovendien gaat de elektriciteit die niet ter plaatste verbruikt wordt, via het net naar de mede-eigenaars die dat willen. Dit verloopt via partnerorganisatie Ecopower. Zo kunnen de inwoners van Lommel meegenieten van de groene stroom, geproduceerd door de installaties waar ze zelf eigenaar van zijn.Infomoment op woensdag 19 juni en digitale infosessie op dinsdag 25 juni 2024Op woensdag 19 juni 2024 om 19 uur organiseren Stad Lommel en Bronsgroen een infomarkt en presentatie in Congrescentrum De Soeverein. "Dan geven we een stand van zaken over de zonne-installaties op de 4 locaties, leggen we uit hoe iemand mee kan participeren en beantwoorden we alle vragen." Inschrijven kan via: https://www.bronsgroen.be/event/infosessie-lommel/.