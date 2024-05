Minidebat met Funda Oru (Vooruit) en Steven Coenegrachts (Open VLD)

Aan het Spectrumcollege in Lummen is deze middag een tiener neergestoken. Het slachtoffer, een 19-jarige man uit Lummen, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Verdachte en slachtoffer zouden niet op het Spectrumcollege zitten. Rond 15 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding binnen van een steekpartij ter hoogte van de school in Lummen. Ter plaatse aangekomen, was de vermoedelijke dader al gevlucht. Het slachtoffer werd door het mugteam overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte kon even later onderschept worden. De 18-jarige man uit Lummen werd overgebracht naar het politiekantoor in Hasselt. Over de precieze omstandigheden van de steekpartij is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart. Voorlopig wordt er verder niet gecommuniceerd over de feiten. Later volgt meer in het TVL Nieuws.