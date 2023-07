‘Ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Als ik op voorhand wist hoe het er aan toe gaat in de politiek, was ik er nooit aan begonnen.’ Zo reageert Hanne Palmans in een telefonisch gesprek met onze redactie op haar ontslag als gemeenteraadslid in Hechtel-Eksel. De reden van haar ontslag: de kandidatuur van haar gemeente om van Bosland een nationaal park te maken. Palmans, bij de verkiezingen nog tweede op de HE-lijst van de liberale burgemeester Jan Dalemans, was tot voor kort een hevige voorstander van het nationaal park. Ze veranderde van gedacht nadat ze enkele boeren over de vloer kreeg. ‘Niet alleen, boeren, ook andere inwoners van de gemeente,’ zegt ze. TV Limburg nodigde haar uit om haar ontslag, dat het gevolg is van een politiek gevoelig dossier dat het nieuws in Limburg al weken beheerst, toe te lichten in een studiogesprek of in een interview voor de camera, maar dat weigert ze. Telefonisch wil ze wel toelichting geven, al is ze vandaag druk in de weer met haar job en had ze naar eigen zeggen niet verwacht dat er vragen zouden komen over haar ontslag. ‘Ik ben in de politiek gestapt met een blindelings vertrouwen in onze burgemeester en het schepencollege,’ zegt Hanne Palmans. ‘Ik moet vandaag vaststellen dat ik dat vertrouwen niet meer kan hebben. Ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Ik stap uit de politiek. Ik blijf ook niet zetelen in de oppositie. Ik stel vast dat wat ik zeg toch geen verschil zal kunnen maken. Mijn ontslag is voor mij een enorme opluchting. Als ik op voorhand wist hoe het er aan toe gaat in de politiek, was ik er nooit aan begonnen.’ Hanne Palmans haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 468 stemmen. ‘Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd en was altijd geïnteresseerd in politiek en zeker in het liberale gedachtengoed. En ik nam mij voor om bij elke beslissing die ik nam, enkel te kijken naar het belang van onze inwoners. Het is deze instelling die mij vandaag tot ontslag dwingt. Toen onze gemeente besliste over de kandidatuur van Bosland, zijn garanties beloofd die er helemaal niet bleken te zijn. Het is dat ik geen glazen bol heb. Anders had ik misschien eerder geweten dat politiek dan toch niks voor mij is.’