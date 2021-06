Minstens vier nieuwe wolvenwelpen in Limburg

- Het Ziekenhuis Oost-Limburg ziet het aantal coronapatiënten drastisch dalen en kan vanaf morgen de reguliere zorg weer volledig opstarten. - De vaccinaties in België draaien ook op volle toeren. We zijn momenteel zelfs het snelst vaccinerende land binnen de EU. - De kans is groot dat we de komende dagen een hittegolf krijgen in Limburg. - In heel Limburg genoten supporters van de Rode Duivels van de overwinning tegen Rusland op terrassen en grote schermen. - En Lummenaar Rob Rediers wil internationaal doorbreken als nagelkunstenaar.