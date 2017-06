Mislukte overval op Genkse apotheek

Lommel, Peer en Leopoldsburg gaan samenwerken rond Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS-boetes . Voor Limburg is dat een unicum. Vanaf 1 september worden Peer en Leopoldsburg ingepast in het model dat Lommel gebruikt om bepaalde vormen van overlast aan te pakken. Lommel schreef in 2011 al een uitgebreide codex, om bijvoorbeeld overtredingen rond wildplassen, lawaaihinder, of hondenpoep te kunnen bestraffen. Enkel een sanctionerend ambtenaar is bevoegd om GAS-boetes uit te schrijven. Peer en Leopoldsburg hebben die nog niet, en zullen om kosten te besparen beroep doen op de sanctionerende ambtenaar van Lommel. Die staat in voor de volledige dossiersbehandeling, tot en met de inning van de boetes. In ruil daarvoor betalen Peer en Leopoldsburg een forfaitair bedrag per jaar.